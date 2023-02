Bruna Marquezine, João Gomes e Priscilla Alcântara curtem Carnaval em Salvador

João Gomes publicou Stories, nessa quinta-feira (16), e mostrou que curtiu o Carnaval de Salvador ao lado da cantora Priscilla Alcântara e da atriz Bruna Marquezine. Ary Mirelle, namorada de João, também está em Salvador com o artista.

Bruna escolheu um look azul para curtir o trio comandado por Ivete Sangalo ao lado dos amigos, com um óculos futurista completando o visual.

Os três curtiram o trio no circuito Barra-Ondina. O tema do bloco era inspirado no filme “De Volta Para o Futuro”, por isso o look futurista de Marquezine.

Durante a apresentação, Ivete recebeu convidados em cima do trio, como a própria Priscilla Alcântara, que cantou sucessos como “Eva”, além de José Loreto, para uma participação como o personagem Lui Lorenzo, de “Vai na Fé”, em apresentação gravada para a novela.

João Gomes, além de curtir Ivete, subiu no trio de Bell Marques. No Instagram, ele celebrou a oportunidade: “Hoje foi um dia muito diferente. Eu não sabia o que era festa de trio elétrico. Era uma coisa muito distante. Ver os cantores levando o trio por horas e sentir a energia dessa cidade dessa maneira, é de encantar”, escreveu.