Acusado de agressão sexual, Daniel Alves é transferido para prisão com celas e chuveiros individuais

Preso e sem direito a fiança, Daniel Alves foi transferido nesta segunda-feira (23) para outra unidade do Centro Penitenciário Brians, nas proximidades de Barcelona. O motivo é a preservação da segurança do próprio jogador, acusado de agressão sexual. Ele negou ter cometido o crime, mas depois mudou a versão ao dizer que houve consentimento da vítima.

A transferência ocorreu para melhorar a segurança do jogador na convivência com os presos e por ser uma pessoa famosa. Logo após a transferência, Daniel vai realizar os mesmos protocolos. Passará por exames médicos e psicológicos, para então ser decidido em qual módulo ele vai ficar durante a espera do julgamento.

O lateral estava detido desde a última sexta-feira no Brians 1, que tem capacidade para 200 presos. Por lá, Daniel ficou três noites. Agora, o brasileiro está no Brians 2, unidade mais moderna e ampla, que recebe 80 presos no momento. As celas e chuveiros são individuais.

ACUSAÇÃO

Daniel Alves é acusado de agredir sexualmente uma mulher durante festa em boate de Barcelona. O caso ocorreu no fim de 2022. Inicialmente, o jogador negou as acusações, mas depois disse que a relação foi consentida. Veja o que se sabe sobre o caso aqui.