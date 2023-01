O que se sabe sobre a prisão de Daniel Alves; Veja versões contadas pelo jogador

Daniel Alves foi preso preventivamente na tarde da última sexta-feira, (20). O jogador foi acusado de agressão sexual contra uma mulher em uma balada na Espanha, no fim do ano de 2022. Daniel prestou depoimento para a polícia e depois foi levado para a prisão.

No dia 31 de dezembro o jornal "ABC" noticiou que Daniel Alves teria abusado de uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona. Segundo a vítima, o lateral de 39 anos a tocou sem permissão. A mulher contou que o jogador colocou as mãos por dentro de sua roupa e ela teria ficado nervosa e chamou a polícia. Porém, quando as autoridades chegaram, Daniel já não estava mais no local.

Em seu primeiro depoimento, Daniel Alves negou as acusações e no programa "Y Ahora Sonsoles" o jogador afirmou ser inocente e completou dizendo que estava apenas "dançando e curtindo, sem invadir o espaço dos outros".

OUTRA VERSÃO DA HISTÓRIA

Segundo o jornal "El Periodico", o jogador Daniel Alves, durante seu depoiomento no Tribunal de Justiça da cidade, mudou a sua versão sobre o ocorrido e disse ter tido relação sexual consensual com a mulher. Porém, a segunda versão confronta a primeira história contada pelo jogador, onde afirmou que desconhecia a vítima.

Após esse depoimento, por ter mudado a sua versão sobre a história, Daniel foi levado diretamente para a prisão, onde ficará detido até a realização do julgamento, sem data prevista ainda.

ESPOSA SE PRONUNCIOU

A esposa do jogador, através de suas redes sociais, demonstrou apoio e pediu compreensão, já que sua mãe faleceu há uma semana. Este seria exatamente o motivo de o jogador ter ido à Espanha.

Legenda: Esposa de Daniel Alves se pronuncia nas redes sociais após prisão de seu marido, Daniel Alves Foto: Reprodução/Joana Sanz

"Peço à mídia, que está do lado de fora da minha casa, que respeite minha privacidade neste momento. Minha mãe faleceu há uma semana, mal comecei a entender que ela não está mais por perto para me atormentarem com a situação do meu marido. Perdi os dois únicos pilares da minha vida, tenham um pouco de empatia ao invés de buscar tantas novidades nador alheia. Obrigado", escreveu a esposa do jogador.

PRISÃO QUE ESTÁ DANIEL ALVES

Daniel Alves está no Centro Penitenciário Brians 1, que fica em Sant Esteve Sesrovires e é usado para prisões preventivas, como a do lateral de 39 anos.

Legenda: Prisão que está Daniel Alves Foto: Reprodução/Secretaria de Justiça Barcelona

