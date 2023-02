Bruno Gaga manda primeiro vídeo fora do BBB 23 e pede desculpas ao público

O Big Brother chegou ao fim para o participante Bruno Gaga, que apertou o botão da desistência na última sexta-feira (17). Em vídeo enviado ao Gshow, o agora ex-brother explicou o motivo da desistência e agradeceu pela torcida.

"Primeiramente quero pedir desculpas a todo o público se eu errei lá dentro. Foi a intensidade do jogo, eu não sou isso, eu sou muito coração e tipo, lá, às vezes tem que agir com a razão e com a pressão do jogo deixa a gente muito intenso, muito na loucura", disse.