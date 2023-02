Quem ganhou a Prova do Anjo? Veja como foi a dinâmica de hoje (18) no BBB 23

Os brothers do BBB 23 disputaram a Prova do Anjo, neste sábado (18). Na quinta prova, todos participam, com exceção de Larissa, que foi eliminada durante a prova do líder de quinta.

"Vocês vão ter três desafios. No primeiro, precisam achar a bebida gelada. Depois, precisam achar o cupom de desconto pra usar no app. E, por fim, ganha o Anjo quem fizer a entrega mais rápida", explicou Tadeu Schimidt sobre a dinâmica.

Na primeira fase, os participantes precisaram encontrar 10 garrafas de bebida gelada em uma piscina de gelo. Gustavo, Fred, Fred Nicácio, Cara de Sapato, Sarah Aline, MC Guimê, Gabriel Santana , Cristian, Amanda e Ricardo passaram para a segunda fase.

Segunda fase

Já na segunda fase, cada brother ficou com um cofre de número diferente e precisava encontrar um cupom de desconto para passar para a fase seguinte.

Gustavo foi eliminado

Fred passou para final

Fred Nicácio eliminado

Cara de Sapato eliminado

Sarah passou para final

Gabriel Santana passou para final

Cristian ganhou o poder de escolher o cupom de alguém e eliminou Fred

Ricardo também ganhou o poder e tirou Cristian

Assim, disputam a fase final da Prova do Anjo os brothers Ricardo, Sarah Aline e Gabriel Santana.

Fase final

Na dinâmica da última fase, os participantes foram entregadores de delivery e precisavam carregar recipientes sem derrubar. Cada finalista escolheu um brother para auxiliar na competição.

Ricardo escolheu MC Guimê, Sarah Aline pediu ajuda a Marvilla, e Gabriel Santana a Fred Nicácio. Os ajudantes sortearam o número de casas que o finalista andaram.

Legenda: Ricardo venceu a Prova do Anjo deste sábado (18) Foto: Reprodução

Quem tirava a ficha vermelha não andava, amarelo andava uma casa e verde andava duas casas. Quem chegasse à casa 6 primeiro, venceria. Sarah Aline estava na casa 5, Gabriel Santana e Ricardo na casa 4. Guimê sorteou a ficha verde e Ricardo andou duas casas, chegando à casa 6 e venceu a prova do Anjo da semana. QUEM ESTÁ NO MONSTRO? Selecionados pelo anjo Ricardo, Cristian e Cézar Black assumirão os postos de monstros durante essa semana. Ambos permanecerão no castigo até a próxima formação de Paredão, no domingo (19). Ao receber o castigo, Cezar, que é líder e, por isso, estava no VIP, foi automaticamente para a Xepa. Intitulada "Monstro Pavio Curto", a punição exigirá que os dois castigados fiquem caracterizados de "irritadinhos" durante o tempo todo, e, ao sinal do Monstro, dirijam-se à área reservada, onde deverão extravasar toda a falta de paciência.