Líder castigado: relembre outras 3 vezes que o monstro sobrou para a liderança no BBB

Ricardo foi o vitorioso na quinta Prova do Anjo do BBB 23, neste sábado (18), e indicou o líder da semana, Cezar Black, e Cristian pra cumprir o castigo do Monstro. Além de ter que cumprir o castigo, Cezar saiu do VIP para a Xepa e perdeu 300 estalecas. Essa, no entanto, não é a primeira vez que um brother coloca o líder da semana no Monstro.

No BBB 19, Isabella Cechi mandou a dupla Darnley e Elana para cumprir o castigo “O Monstro Bobo da Corte e a Rainha”. Elana, que era a líder daquela semana, a indicou para o paredão e Isabella acabou eliminada.

Em 2017, também aconteceu o mesmo. Ieda venceu a prova do anjo da quarta semana do reality show e, na hora de escolher os castigados do monstro, optou por Daniel e pelo líder da semana, Pedro Falcão. O líder cumpriu o castigo "Prego e Martelo", mas não indicou a sister para o paredão.

No BBB 22, Eliezer, que também era o líder, acabou ganhando o monstro de sua affair, Natália Deodato, após uma consequência no Jogo da Discórdia. O brother foi obrigado a andar com uma cabeça de polvo e ficou indignado com a penalidade.