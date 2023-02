Internautas pedem expulsão de Larissa após tapa em Fred Desimpedidos em after do BBB 23

A festa de sábado (18) do BBB 23 terminou na madrugada de hoje com mais um after dos brothers na sala. Eles brincaram com chantilly e sujaram uns aos outros.

Já dentro da casa, Fred Desimpedidos vai até o banheiro e pega creme hidratante para passar nos participantes que estão na sala. Primeiro, ele suja Gabriel Santana e, em seguida, Larissa, com quem ele vive um romance no reality show.

A professora de educação física não gosta e grita com o jornalista. Irritada, ela chega a dar um tapa no rosto de Fred e o xinga: “Seu merda”.

Após os berros de Larissa, Marvvila chega a repreendê-la. “Larissa, para. Ativar esse modo demoníaca não está legal".

Em alta

No Twitter, o termo Larissa está em alta na manhã deste domingo (19). Os fãs do BBB 23 estão pedindo que ela seja expulsa após o tapa. Outros acreditam que o tapa não pegou no rosto do jornalista.

“Essas brincadeiras de tapa, almofadada, já eram pra ter sido repreendidas pela produção”, escreveu um fã do reality. “E esse tapa da Larissa no Fred? Está na hora da produção intervir já, né?”, publicou outro.

“Se a Larissa não for expulsa pelos tapas que deu no Fred, eu exijo a volta da Ana Paula que foi expulsa por muito menos”, pediu outro, se referindo a expulsão de Ana Paula Renault no BBB 16.

O perfil de Larissa no Twitter se pronunciou sobre o tapa: “Analisando os ocorridos, só sei que alguém precisa cortar a bebida da Larissa porque esse after vira uma loucura”.

Não é a primeira vez que Larissa se irrita no after. Na última festa, quarta-feira (15), a professora não gostou quando a sujaram de creme de barbear.