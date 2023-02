MC Guimê muda 'visual' e Amanda avalia: "Parece 12 anos"

O participante do BBB 23 MC Guimê realizou uma transformação no visual na tarde deste sábado (18). O cantor resolveu tirar a barba e, ao mostrar o resultado aos companheiros, recebeu comentários de que teria ficado com a aparência de adolescente.

"Parece 12 anos", disse Amanda. A observação fez a dupla rir.

No Twitter, usuários endossaram o veredicto de Amanda. "Adolescente tatuado? Não, é só o MC Guimê sem barba", escreveu um.

Após rirem do novo visual do participante, a dupla se juntou a Cara de Sapato e o assunto logo passou a ser o jogo da casa. "Eu espero chegar no top 10", disse Guimê.

O lutador revelou que não consegue ter noção de quais participantes o público está gostando ou não.

"Eu não posso ser prepotente e dar visões, mas na minha estratégia de jogo, eu vou analisando. Prefiro não citar nomes, mas tem pessoa aqui que eu acho que pode estar chamando atenção, mas se for para um Paredão forte, pode dar ruim", disse o cantor.