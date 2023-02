Discurso motivacional de Rodrigo Bocardi em transmissão de Carnaval viraliza; veja vídeo

Uma fala de Rodrigo Bocardi durante a transmissão dos desfiles das escolas de samba do grupo especial de São Paulo, neste sábado (18), está viralizando nas redes sociais. Ao vivo, o jornalista disse que iria transformar a tristeza dos telespectadores em alegria.

“Aqui nessa câmera, eu gosto de olhar nos olhos das pessoas, pode ser essa daqui? Você, tem alguma tristeza nessa vida? Qual é essa tristeza? Pega essa tristeza, entrega ela para mim que vou transformar em alegria. Nós nessa noite vamos seguir aqui na pegada do terceiro milênio”, disse ele.

A transmissão dos desfiles de São Paulo, no sábado, foi o segundo dia com jornalista à frente. Ele e Aline Midlej estrearam este ano na apresentação e contaram ainda com os comentários de ilton Graça, Alemão do Cavaco e Celso Viáfora.

Antes da estreia, Bocardi comentou o que motivou a aceitar o desafio. “O que me motivou a aceitar esse convite, primeiramente, foi a questão de ter a possibilidade de extravasar esse meu lado descontraído de trabalho, que existe um pouco no ‘Bom Dia São Paulo’, no ‘Bom Dia Brasil’, mas sempre com alguma limitação que o próprio jornalismo requer. O carnaval nos abre uma possibilidade maior de interação e proximidade com o público”.