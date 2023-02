Ivete Sangalo brinca com prefeito de Salvador após elogio de Anitta: 'pulou uma fogueira'

Após Anitta elogiar o prefeito de Salvador, Bruno Reis, a cantora Ivete Sangalo brincou com o gestor, na noite deste sábado (18), durante passagem do trio no circuito do Dodô. "É Bruno Reis que está ali? Rapaz... eu vi tudo pela televisão. Cabra, pulaste uma fogueira, macho. Abre seu olho, rapaz".

A cantora agradeceu ao prefeito por ter sido escolhida para abrir o Carnaval de Salvador no primeiro dia oficial da folia e ainda lembrou do passado do gestor."Eu sei a história de Bruno, mas não vou dizer porque ele é prefeito. Esse homem pegava é gente".

Anitta elogia Bruno Reis

Na sexta, Anitta, ao avistar Bruno, o chamou de “delícia”. O momento foi divulgado pelo próprio político em seu Instagram.

“Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo”, disse a cantora nas imagens.

Bruno Reis, bem-humorado, marcou a esposa, Rebeca Cardoso, na legenda do vídeo. “Corre aqui”, escreveu ele.