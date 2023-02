Cara de Sapato convida Whindersson Nunes para luta pós-BBB 23

Durante uma conversa na área externa na casa do BBB 23, Gustavo disse brincando que gostaria de brigar com Cara de Sapato, após o reality show. Bruna Griphao, que também participava do papo, colocou pilha nos dois.

“Eu botaria um dinheiro para ver uma porradinha de vocês”, disse a atriz.

“Vamos marcar uma lutinha? Mas a gente tem que treinar junto”, diz Gustavo, relembrando a luta de Whindersson Nunes e Popó, que aconteceu em janeiro de 2022.

Nesse momento, Cara de Sapato, que é lutador de MMA, convida o humorista para o ringue. “Whindersson, está me escutando? Vamos nós!”.

O youtuber ainda não se pronunciou sobre o convite.

Nessa terça-feira (21), Whindersson movimentou a internet ao interagir com a ex-esposa, Luísa Sonza. A cantora compartilhou no Instagram que estava assistindo ao novo show de comédia do humorista na Netflix e ele a repostou. “Até a mamacita assistiu. Isso não é um culto na Netflix”, escreveu ele.