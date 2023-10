Preta Gil afirma ter sido traída por sete meses e dá detalhes da separação: 'eu era cega'

Nesta segunda-feira (16), Preta Gil participou do programa "De Frente com Blogueirinha" e revelou que foi traída por sete meses pelo ex-marido, Rodrigo Godoy. Ele se envolveu com a stylist e ex-amiga da cantora, Ingrid Lima, entre 2022 e 2023.

"Logo que acontece, você fica: 'meu Deus, o que aconteceu, o que deu errado?'. Quando começa a acalmar, você começa a lembrar das coisas, de várias situações, e dessa situação... Foram sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava, eu era cega", declarou.

Segundo Preta, ela se separou de Rodrigo antes de descobrir as traições, porque se sentiu abandonada por Rodrigo ao receber o diagnóstico de câncer no intestino. "Ele me abandonou com câncer. Ele literalmente me abandonou. Ele saia, eu ficava em casa largada, meus amigos começaram a perceber", relembra.

Inicialmente, a cantora achava que o ex-marido tinha se distanciado por não saber lidar com o diagnóstico de câncer, mas começou a estranhar quando as saídas se tornaram cada vez mais frequentes. Ela ainda afirmou que só descobriu as traições após saber de histórias por terceiros e confrontar Rodrigo.

Preta já está oficialmente divorciada e celebra que tirou o sobrenome Godoy da identidade.

"Eu achando que a doença era o meu maior problema, e é o meu maior problema, definitivamente, porque é a minha saúde, eu poderia não estar aqui agora conversando com você. Mas a vida ali, não satisfeita com aquela questão toda, veio ainda uma separação, eu tive uma septicemia, quase morri", desabafou. "Mas eu tô aqui. Eu fui lá, o fundo do poço, como diz minha mãe, tem mola. Bati lá no fundo e voltei com o apoio de muita gente", comentou.