Primeira audiência do caso de agressão contra Victor Meyniel é marcada pela Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro marcou para o próximo dia 7 de novembro a primeira audiência do caso de agressão a Victor Meyniel, de 26 anos. O ator e o estudante de Medicina Yuri de Moura Alexandre, 29, que o espancou, irão se reencontrar em audiência.

Conforme o g1, as testemunhas do caso já estão sendo convocadas para a sessão. Yuri é réu por lesão corporal e injúria. O acusado segue preso preventivamente no Presídio Evaristo de Moraes.

Também no dia 7 de novembro acontece a transação penal do porteiro Gilmar José Agostini, que foi indiciado por omissão de socorro. Ele teria assistido à agressão do ator, Victor Meyniel, em 2 de setembro, e não prestou socorro.

O caso do porteiro é tratado como infração menor, ou seja, não admissível em omissões que resultem em morte. Por essa razão, o Ministério Público ofereceu o acordo no qual o acusado concorda com uma aplicação de pena restritiva de direito ou de multa. Se o proposto for aceito por Gilmar, o processo será extinto.

Veja também

Relembre o caso

A denúncia do Ministério Público relata que Yuri encontrou a vítima em via pública e o convidou para sua casa. Ao chegar ao local, os dois começaram a beber e se relacionar de forma mais íntima.

Mas com a chegada de outra pessoa, a amiga com quem o réu dividia apartamento, a situação mudou. Yuri teria alterado o comportamento, começado a gritar com Victor e agir agressivamente. Além de ter o empurrado com violência, Yuri o expulsou do imóvel.

Victor foi até a portaria do prédio e se surpreendeu com o réu no local. O ator reclamou do comportamento do denunciado, rememorando que ambos haviam tido uma relação íntima recentemente e expondo sua homossexualidade em público.

Yuri então começou a xingar a vítima com palavras homofóbicas e a agredi-la com diversos socos em seu rosto e cabeça. Segundo o MP, policiais militares conseguiram encontrar o acusado em seu apartamento após as agressões.