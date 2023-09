Estudante de medicina que agrediu Victor Meyniel vira réu e permanecerá preso

O estudante Yuri de Moura Alexandre, acusado de agredir o ator Victor Meyniel, se tornou réu pela 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Ele também teve a prisão preventiva mantida, segundo reportado pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O Ministério Público denunciou Yuri por lesão corporal, injúria por homofobia e falsa identidade, já que ele se apresentou como médico da Aeronáutica para a polícia.

A decisão da juíza Beatriz de Oliveira Marques reconhece os argumentos do MP e mantém a prisão “de modo a garantir a integridade física e psicológica da vítima, que será ouvida em juízo, e a higidez dos depoimentos das demais testemunhas”.

As agressões ocorreram na manhã do dia 2 de setembro, em um prédio em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Além de espancar Victor, o réu teria o ofendido com expressões homofóbicas.

A denúncia relata que Yuri encontrou a vítima em via pública e o convidou para sua casa. Ao chegar ao local, os dois começaram a beber e se relacionar de forma mais íntima.

Mas com a chegada de outra pessoa, a amiga com quem o réu dividia apartamento, a situação mudou. Yuri teria alterado o comportamento, começado a gritar com Victor e agir agressivamente. Além de ter o empurrado com violência, Yuri o expulsou do imóvel.

Victor foi até a portaria do prédio e se surpreendeu com o réu no local. O ator reclamou do comportamento do denunciado, rememorando que ambos haviam tido uma relação íntima recentemente e expondo sua homossexualidade em público.

Yuri então começou a xingar a vítima com palavras homofóbicas e a agredi-la com diversos socos em seu rosto e cabeça. Segundo o MP, policiais militares conseguiram encontrar o acusado em seu apartamento após as agressões.