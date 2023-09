Caso Victor Meyniel: estudante é indiciado por agressão e porteiro por omissão de socorro

O estudante de Medicina que agrediu Victor Meyniel e o porteiro que testemunhou o caso foram indiciados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (8). Yuri de Moura Alexandre, 29, é suspeito de lesão corporal, injúria por atos homofóbicos e falsidade ideológica. Já Gilmar José Agostini foi indicado por omissão de socorro.

O ator foi espancado na portaria de um prédio, em Copacabana, no RJ, no último sábado (2). Conforme o delegado Pablo Valentim, da 12ª DP, está explícito que o estudante de Medicina cometeu o crime por homofobia.

"Pelos depoimentos prestados, ficou claro que as agressões se iniciam no corredor, ainda no interior do apartamento. Ainda que tenha havido um ato de inconveniência, nenhum tipo de ato justifica uma agressão brutal daquela", disse o delegado ao jornal o GLOBO.

O agressor ainda mentiu aos agentes que atenderam a ocorrência ao dizer ser médico da Aeronáutica.

"Yuri se identificou para os policiais militares como médico da Aeronáutica e como casal, ou seja, como se fosse hétero. Ao passo que, agora sendo chancelado de homofóbico, ele se identifica como (sua sexualidade) aberta. Um negro pode ser racista e um gay homofóbico", explicou Valentim.

Assuntos relacionados

Ator prestou segundo depoimento

Victor Meyniel prestou um novo depoimento à Polícia na tarde desta sexta-feira (8). Segundo o g1, o ator não concedeu entrevista à imprensa, apenas disse que estava bem.

Com relato do delegado João Valentim, responsável pelo caso, apesar das acusações de importação por parte do ator, feitas pela médica Karina de Assis, que divide apartamento com Yuri, o inquérito deve continuar sendo tratado como homofobia.

Acusação de importunação

Karina, amiga de Yuri, prestou depoimento nessa quinta-feira (7) afirmando que o ator a importunou várias vezes no tempo em que interagiram e que foi chamada por ele de "chata e esquisita".

A médica depôs por quase quatro horas. No depoimento, ela disse ainda que Yuri confidenciou que achava Victor "muito chato" e que teria tentado fazer o ator "ir embora há algum tempo" da casa.

Victor e Yuri se conheceram em uma boate próxima ao prédio onde o estudante mora. Os dois foram juntos até o apartamento e trocaram momentos de intimidade. Contudo, se desentenderam e discutiram na portaria do prédio. Foi quando Yuri agrediu Victor com socos no rosto e na cabeça.