Bruno de Luca responderá por omissão de socorro a Kayky Brito após decisão da Justiça do RJ

A Justiça do Rio de Janeiro acatou, nesta segunda-feira (16), o pedido do Ministério Público do Rio para que Bruno de Luca responda por omissão de socorro a Kayky Brito. O ator foi atropelado na madrugada do dia 2 de setembro. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o acidente acontece e Bruno de Luca sai do local, sem prestar auxílio ao amigo.

Anteriormente, a Polícia Civil do RJ havia decidido não indiciar Bruno de Luca, que em depoimento afirmou ter visto o acidente, mas não sabia que a vítima era Kayky. A polícia havia pedido ao MP o arquivamento do caso, mas o órgão solicitou a Justiça que as investigações continuassem.

Veja também

Ao saber da solicitação do MP, antes da Justiça acatar o pedido, o advogado de defesa do apresentador Bruno de Luca chegou a se pronunciar, afirmando que o apresentador não poderia ser acusado de omissão de socorro. “Bruno prestou todos os esclarecimentos, não por outra razão concluiu-se pela inexistência de qualquer ato impróprio”, declarou Rodrigo Brocchi ao Estadão.

A Justiça também acatou o pedido do MP para que Kayky seja intimado para decidir se irá prestar queixa contra o motorista que o atropelou, Diones Coelho da Silva, por lesão corporal culposa.

O inquérito feito pela polícia havia determinado que o motorista não cometeu crime, pois estava dentro do limite de velocidade, não havia bebido ou feito uso de substâncias e prestou o socorro necessário.