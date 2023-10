Advogado diz que Bruno de Luca não pode responder por omissão de socorro a Kayky Brito

O advogado do apresentador e ator Bruno de Luca nega que ele “pode ser acusado de omissão de socorro” no atropelamento de Kayky Brito. Em um comunicado enviado ao Estadão por meio de sua assessoria de imprensa, Rodrigo Brocchi abordou a recente solicitação do Ministério Público do Rio de Janeiro para uma reavaliação do caso.

“Em momento algum Bruno De Luca pode ser acusado de omissão de socorro, já que várias pessoas já estavam prestando o auxílio necessário, inclusive chamando os Bombeiros. Bruno prestou todos os esclarecimentos, não por outra razão concluiu-se pela inexistência de qualquer ato impróprio”, disse por e-mail.

ACIDENTE

Em setembro, no Rio de Janeiro, Kayky Brito foi atropelado e recebeu ajuda do motorista. Bruno de Luca, que estava presente no local, não aparece auxiliando o amigo nas imagens que foram divulgadas.

A polícia carioca inicialmente decidiu não indiciar Bruno, mas o promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva solicitou sua autuação por omissão de socorro. Bruno, em depoimento, afirmou ter presenciado o atropelamento, mas alegou desconhecer que a vítima era Kayky.



O Ministério Público solicitou também informações ao Hospital Miguel Couto sobre o estado de saúde de Kayky e queria que ele decidisse sobre registrar uma queixa contra o motorista por lesão corporal culposa.

A polícia, após investigação, pediu o arquivamento do processo, indicando que o motorista, Diones Coelho da Silva, estava dentro do limite de velocidade e tentou evitar o atropelamento.