Motorista que atropelou Kayky Brito estava abaixo da velocidade permitida; investigação é concluída

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que o motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito — na madrugada de 2 de setembro — dirigia abaixo da velocidade permitida no trecho do Posto 6 da avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo, nesta quarta-feira (27).

No acidente, o ator sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano. Kayky Brito se encontra internado há 25 dias no Hospital Barra D'Or. No último dia 22, ele recebeu alta médica do leito de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Assuntos relacionados

Conforme noticiado pelo jornal carioca, o inquérito policial apontou que Diones Coelho da Silva trafegava a uma média de 48 km/h no momento da colisão. A velocidade máxima permitida na via é de 70 Km/h. Conforme o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP, foi pedido o arquivamento do caso.

Segundo o relatório do inquérito, não pode ser imputado com qualquer fato criminoso ao motorista, "uma vez que dirigia em velocidade abaixo do limite da via, sem apresentar alteração na capacidade psicomotora pelo consumo de álcool (embriaguez) ou qualquer substância de efeito análogo e com a atenção devida na direção de veículo automotor, uma vez que ainda realizou ações para evitar a colisão, apesar da escassez temporal para reação e frenagem".

Câmera de veículo mostra motorista tentando desviar de ator

Um vídeo de dentro do carro do motorista que atropelou o ator, obtido pela TV Globo, divulgado nesta quarta-feira, mostra o momento do atropelamento do ator Kayky Brito.

Nas imagens, dá para ver quando o condutor tenta desviar, mas acaba atingindo Kayky. Não é possível ver o ator no vídeo, que revela apenas a reação de Diones e da passageira

Ao perceber que alguém aparece correndo na frente do carro, a passageira reage: "Meu Deus", e chega a ser interrompida pelo som do impacto antes de completar a frase. Diones para o carro imediatamente e puxa o freio de mão, visivelmente assustado.

Na imagem, a passageira acalma a filha, de 10 anos – "Está tudo bem" – e pergunta como Diones está. O motorista afirma que está bem, mas demonstra preocupação com o homem atropelado: "Eu tô, mas o cara...", diz antes de sair do carro e prestar socorro.