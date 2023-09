Sthefany Brito, irmã de Kayky Brito, atualiza estado de saúde do filho internado com celulite ocular

A atriz Sthefany Brito, de 36 anos, deu mais detalhes sobre a internação do filho Enrico, de três anos. Nos stories do Instagram, ela compartilhou que seu filho foi picado por um mosquito no último sábado (23), o medicou em casa, mas que no dia seguinte a situação tinha piorado, tendo então de levá-lo ao hospital.

"Sábado um mosquitinho picou perto do olho dele e ficou com o olhinho um pouquinho inchado, mas nada demais. Dei um antialérgico, porque isso já tinha acontecido algumas vezes e antialérgico era o suficiente", começou o relato. A atriz continuou afirmando: "no domingo, ele acordou com o olhinho direito completamente inchado, vermelho e fechado. Ele não conseguia abrir o olho, não enxergava com o olho direito e a pediatra falou: 'Hospital'. Lembro da sensação da minha perna bambear quando ouvi essa palavra", disse.

Ela então contou que o pequeno estava com um quadro de celulite ocular. "A picada do mosquito virou porta de entrada de bactérias. Ele deve ter coçado com a mãozinha suja". Enricou ficou internado até a manhã de hoje. "Agora ele está bem, está com o olho desinchado e parece que não aconteceu nada. Criança é uma benção, eles caem e logo se levantam. Mas ele está bem e é isso que importa. Ele está bem e eu acabada (risos)", confessou.

Assuntos relacionados

Atualizando os fãs, Sthefany disse ainda que acabou entendendo o motivo da internação do filho: "eu nunca tinha ouvido falar de celulite ocular. Existe também em outras regiões, mas a dele foi no olhinho. É sério, não é brincadeira. Bactéria a gente não controla o risco. Se eu tivesse tentado de repente segura com antibiótico em casa, o Enrico é uma criança muito ruim de tomar remédio, então de repente não teria dado certo".

A internação vem semanas após o atropelamento do irmão Kayky Brito, de 34 anos, que segue se recuperando no hospital. "Enrico já está em casa se recuperando, e Kayky indo pelo mesmo caminho", desabafou. Enrico é fruto do casamento de Sthefany Brito com o empresário Igor Raschkovsky.