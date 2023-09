Mingau não consegue interagir com o ambiente, diz boletim médico

O baixista do Ultraje a Rigor, Mingau, está com quadro de saúde estável, internado na UTI, mas não consegue interagir com o ambiente, segundo informações do boletim médico, divulgado nesta terça-feira (26).

“O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (“Mingau”) segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, em processo de “desmame” da ventilação mecânica e com quadro clínico estável. A fase de hipertensão intracraniana foi superada, entrando agora em etapa de reabilitação, com intensificação do suporte fisioterapêutico. O paciente está sem sedação, apresentando abertura dos olhos, porém sem interação consciente com o ambiente até o momento”, diz a nota emitida pelo hospital.

No Instagram, Maiara Cardoso, namorada do músico, pediu doação de sangue. “Vamos continuar nessa corrente”, escreveu ela.

Mingau está hospitalizado desde o dia 3 de setembro, após levar um tiro dentro do próprio carro, na véspera de completar 56 anos.