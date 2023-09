Stefhany Brito compartilha foto com filho em hospital: 'mais uma provação'

A atriz Sthefany Brito compartilhou, nas redes sociais, imagem segurando a mão do filho, Enrico, de dois anos, com identificação hospitalar. Na publicação, na noite dessa segunda-feira (25), a artista desabafou sobre o fato de estar novamente em um hospital.

A hospitalização do menino, que não foi detalhada pela mãe, ocorre semanas após Kayky Brito, irmão da atriz, ser atropelado e ficar em estado grave. Antes, no fim de julho, a mãe e o padrasto de Sthefany e Kayky, Sandra e Joseph, sofreram um acidente de carro na Via Dutra - que liga o Rio de Janeiro a São Paulo.

Legenda: Atriz compartilhou momento com o filho nos Stories do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Na imagem, a atriz comentou sobre ser surpreendida e ter que ser forte para enfrentar mais uma dificuldade. "Quando você acha que já foi forte o bastante, que nada mais pode acontecer, vem Deus e nos coloca mais uma provação pra reforçar nossa fé e o amor Dele por nós", comentou.

Assuntos relacionados

Em seguida, ela escreveu: "Desde ontem cedo no hospital com meu filho, e seguimos por aqui cercado de muuuuuito amor, paciência, carinho, cuidados e super-heróis! Tô com o coração partido por não poder estar com meu irmão, mas cuidando com todo amor do mundo do menininho mais corajoso e amado da mamãe", finalizou a atriz, que segue longe das novelas desde "Amor Sem Igual" (2019-2021), na qual interpretou Donatella.

Enrico é fruto do casamento da atriz com o empresário Igor Raschkovscky, com quem celebrou 12 anos de união em abril. Em abril de 2020 o casal reatou o casamento após se separar em outubro de 2019.