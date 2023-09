Taylor Swift anuncia que filme ‘The Eras Tour’ chegará aos cinemas do Brasil

A cantora Taylor Swift anunciou, nesta terça-feira (26), que o filme “The Eras Tour” estreará em todos os cinemas do mundo, inclusive no Brasil. Na América do Norte, o longa chega às telonas no dia 13 de outubro. Já nas salas brasileiras, a estreia será no dia 3 de novembro.

“A turnê não é a única coisa que levaremos ao redor do mundo... Estou muito animada para contar a todos vocês que o filme-concerto da 'The Eras Tour' agora está chegando oficialmente aos cinemas no mundo inteiro”, escreveu a artista na rede social X - antigo Twitter.

A produção tem 2h45 de duração, conforme informações da Cinemark, e poderá ser visto antes mesmo da passagem de Taylor no Brasil.

Os shows da “The Eras Tour” acontecem no Rio de Janeiro, nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no Engenhão, e em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.