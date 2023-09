Filme 'Besouro Azul' estreia nesta terça-feira (26) no streaming; veja onde assistir

Mais novo filme de super-herói da DC Studios, "Besouro Azul" entra nas plataformas de streaming nesta terça-feria (26). O longa marca a estreia da atriz brasileira Bruna Marquezine no cinema internacional. Além dela, estrela o filme o ator norte-americano Xolo Maridueña.

A produção foi lançada em agosto e faturou, no total, R$ 38,8 milhões no Brasil, ultrapassando a bilheteria arrecadada por "The Flash", obra do mesmo estúdio, conforme o portal especializado Filme B.

Assuntos relacionados

Onde assistir?

"Besouro Azul" está disponível para aluguel ou compra em HD digital nas seguintes plataformas digitais:

Amazon Prime Video;

iTunes;

Vudu;

Google Play Movies & TV.

O lançamento do DVD, blu-ray e 4K UHD do filme está previsto para o próximo mês. O longa chega ao acervo do serviço de streaming da HBO Max em 24 de outubro.

Veja trailer de "Besouro Azul"

Sinopse 'Besouro Azul'

Jaime (Xolo Maridueña) é um jovem recém-formado e cheio de sonhos. Quis o destino que sua namorada Jenny (Bruna Marquezine), em uma situação de desespero, pedisse para ele guardar uma caixa em segredo. Em casa, Jaime abre o recipiente e encontra um escaravelho mecânico.

Para sua surpresa, o inseto alienígena desperta e se hospeda em seu corpo. Agora, transformado em Besouro Azul, ele tem uma armadura incrível e poderes de uma arma destruidora de mundos. Só que a poderosa vilã Victoria (Susan Sarandon) não aceita essa situação e o perigo é real e imediato para o novo super-herói.