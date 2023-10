Fábio Assunção passou 65 dias em Beberibe, no Ceará, antes de anunciar separação

O ator Fábio Assunção já teria decidido a separação de Ana Verena, com quem era casado há três anos, na época em que esteve em Beberibe, no litoral leste do Ceará. Durante 65 dias, o artista esteve em solo cearense para as gravações de "Motel Destino", novo longa do diretor Karim Aïnouz.

A informação é do jornal Extra e foi divulgada após a confirmação do término pela assessoria do ator, nesse domingo (15). Na passagem pelo Ceará, Fábio Assunção fez uma série de reflexões nas redes sociais, enquanto ficava isolado se preparando para o filme.

"Vida e movimento poderiam ser uma única palavra, porque enquanto se vive, mesmo estando fisicamente parado, tudo dentro e fora de você está em movimento", escreveu ele nas redes sociais.

Na história, Fábio interpreta o ex-policial Elias, dono do motel que nomeia a obra, e que tem um casamento abusivo com Dayana (Nataly Rocha). A trajetória do casal mudará com a chegada de Heraldo (Iago Xavier). Ao todo, 28 dias foram necessário para a rodagem do filme, mas a jornada até o começo das filmagens começou bem antes.

Visita da família

No último Dia dos Pais, em agosto deste ano, Fábio Assunção recebeu a visita de Ana Verena e da filha caçula, Alana, de 2 anos. Segundo o Extra, os dois já não eram mais um casal na época, mas reforçaram a boa relação mesmo já separados. O ator, inclusive, postou alguns registros da visita nas redes.

Legenda: Fábio Assunção e o filho, João Foto: reprodução/Instagram

João, filho dele mais velho, também passeou em Beberibe durante o período de imersão do pai. "Papo de primeira! Dica de vida e tal", escreveu o rapaz em uma série de registros após o tempo ao lado do pai.