Atores cearenses protagonizam suspense erótico 'Motel Destino', novo filme de Karim Aïnouz

Beberibe (79 km de Fortaleza) é coisa de cinema. A cidade foi cenário para "Motel Destino", novo trabalho de Karim Aïnouz. No oitavo longa de ficção da carreira, o premiado diretor cearense volta a filmar sob as cores vibrantes da terra natal.

Pouco da história foi revelado até aqui. Divulgado como um suspense erótico, os protagonistas são vividos por Fábio Assunção, Nataly Rocha e Iago Xavier. O elenco ainda conta com Yuri Yamamoto, Fabíola Líper, Renan Capivara e Jupyra Carvalho.

Em cena, Dayana (Nataly Rocha) vive um casamento abusivo com o ex-policial Elias (Fábio Assunção), dono do motel que nomeia a obra. É quando Heraldo (Iago Xavier), jovem que cumpriu pena numa unidade socioeducativa, adentra a vida do casal.

Duas semanas após o fim das filmagens, encontramos Nataly Rocha e Iago Xavier em um hotel da Capital. Manhã de segunda-feira e xícaras de café embalam a conversa. Na primeira entrevista para o trabalho realizado em “Motel Destino”, dividem como foi a rica e intensa experiência no set.

Sonhos no litoral

"Motel Destino" levou 28 dias para ser rodado. Contudo, a jornada para os atores começou muito antes da primeira cena ser registrada. Iago Xavier (23) e Nataly Rocha (37) enfrentaram um rigoroso teste com mais de 500 atores.

Atriz e pesquisadora com atuação no teatro, cinema e televisão, Nataly já trabalhou em produções como "Reza a Lenda" (2016), "O estranho caso de Ezequiel" (2016), "Medo do Escuro" (2015) e "Rânia" (2013).

"Para mim, estar nesse filme, depois de vários testes bem difíceis, de uma exigência assim grande... É a realização de um sonho ter conseguido, pois sempre quis realmente trabalhar com Karim há muito tempo", conta a artista.

Legenda: "Me sentia como uma atleta de alto rendimento, onde você tem uma estrutura para executar bem o seu trabalho", descreve Nataly Rocha Foto: Fabiane de Paula

Nascido e criado no bairro Pirambu, Iago estreia nos cinemas com uma grande produção. Entre as referências, o jovem cita o hip-hop, rap e poesia islã. No braço esquerdo, uma tatuagem em reverência ao pintor Chico da Silva mostra a paixão pelas origens.

"Tenho certeza que eu aprendi muita coisa nesse processo. Aprendi assim, observando, vendo. Mas, aprendi também porque as pessoas que estavam ao meu redor foram muito generosas comigo. Foram muito pacientes também", descreve.

Universo do Motel

A produção do filme percorreu o litoral cearense em busca do motel perfeito, capaz de reunir toda equipe e processo artístico exigido. Cinema precisa de espaço, detalha Nataly. "A primeira semana de filmagens foi na cidade. Teve um pouco de praia, mas depois, quando entramos no Motel, abriu um portal e ficamos ali", completa.

A força do Motel como este território fechado era algo presente em todos os dias. O prédio tornou-se presença viva, quase um personagem. Todo filmado em película, "Motel Destino" exigia dedicação total. Os atores lembram como a forma de Karim conduzir o trabalho os ajudou a viver Heraldo e Dayana.

Legenda: Desde "Praia do Futuro" (2014) Karim Aïnouz não filmava no Ceará Foto: Maria Lobo

"É um diretor muito generoso e participativo. Tem uma escuta muito massa sobre nossas opiniões como atores. Isso nos deixa confortáveis a construir e criarmos juntos. O filme é sobre essa grande construção coletiva. É o filme do Karim, mas estamos lá ajudando ele a contar essa história", diz Iago.

"É nosso filme", completa, Nataly, a fala do colega. Ambos descrevem que o apoio entregue pela equipe também foi decisivo.O suporte desse grupo afiado por detrás das câmeras, comparam, lhes garantiu o rendimento semelhante a de um atleta.

Legenda: Para Iago Xavier, filme aborda sexo, miséria, precariedade, violência sobre minorias e como algumas pessoas estão acima de outras na sociedade brasileira Foto: Fabiane de Paula

"Na concentração, persistência e até do físico. Algumas cenas nos pediram uma coisa mais física, explosiva. Um nível de concentração absurdo", fala Iago.

Filmar no Ceará, com um elenco majoritariamente cearense, é algo muito especial, nos conta Nataly. Perguntamos de que maneira essa proximidade com o cotidiano local ajudou a formatar os personagens.

Dayanas e Heraldos

"A construção de Dayana se deu o tempo inteiro, inclusive durante as filmagens. Tive que dar uma suada em termos de qual caminho vamos trilhar a partir do que se tem no roteiro. Fizemos ajustes bem consideráveis para chegar num lugar que achássemos interessante para todo mundo", aponta Nataly Rocha.

Legenda: Fábio Assunção, Nataly Rocha e Iago Xavier estrelam novo longa de Karim Aïnouz Foto: Jarbas Oliveira

Iago reflete o quanto Heraldo deseja ser grande e ter uma responsabilidade no mundo. Era como se o cara do filme fosse um amigo próximo. "Isso era muito parecido com a história de alguns manos meus. Heraldo não é Iago. Sempre gostava muito de pensar isso e achar essas nossas diferenças para poder montar o personagem. Porém, também gostava de pensar o que é igual".

A atriz descreve como o amigo de cena conseguiu entregar uma interpretação marcante. "Se fosse outra pessoa que fizesse o Heraldo seria completamente diferente", descreve.

Legenda: Estrelas de "Motel Destino" Foto: Fabiane de Paula

Já Iago Xavier aponta que é possível identificar muitas Dayanas em Fortaleza. "A Nataly em cena, me vinha muitas mulheres na cabeça que eram como a Dayana. Ela deu vida e tenho certeza que as pessoas vão assistir e reconhecer", finaliza.

Passada a etapa de gravações, "Motel Desejo" prossegue em pós-produção. Karim Aïnouz também participaria do bate papo. Contudo, precisou correr minutos antes para resolver uma demanda no aeroporto e não perder o voo. A agenda do realizador segue frenética.

Antes de rodar “Motel Destino”, Karim finalizou o longa "Firebrand", estrelado por Alicia Vikander e Jude Law. Em setembro, lança "Nardjes A." (2020) e "O Marinheiro das Montanhas" (2021) nos cinemas do Brasil. O próximo filme no horizonte é "Rosebushpruning". Com previsão de filmagens para 2024, o longa terá Kristen Stewart, Josh O’Connor e Elle Fanning.