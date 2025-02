Que horas começa 'Batalha do Lip Sync' deste domingo (23)?

O programa Domingão com Huck, da TV Globo, trará o quadro 'Batalha do Lip Sync' neste domingo (23). Sheila Mello e Scheila Carvalho participam do duelo musical.

O programa comandado por Huck será exibido de 15h15, logo após o "The Masked Singer Brasil", até às 18h15, antes da partida de futebol

O Domingão com Huck é um programa de entretenimento, diversão, emoção e novas descobertas com quadros como "Show dos famosos" e "Quem quer ser um milionário?", além de especiais pelo País.

Tributo ao axé music

As ex-bailarinas encaram, na primeira de duas rodadas do quadro, um tributo especial aos 40 anos do axé music brasileiro, um dos gêneros que elas próprias ajudaram a construir.

Na primeira etapa, Scheila Carvalho faz sua homenagem dublando o clássico ‘O Canto da Cidade’, de Daniela Mercury. Já Sheila Mello dubla a inesquecível “Vamos Abrir a Roda", da artista Sara Jane.

Veja também Zoeira Monica Barbaro, atriz indicada ao Oscar 2025, estaria namorando Andrew Garfield, diz revista Zoeira Lexa completa 30 anos e publica relato emocionante para a filha: 'em meio às lágrimas' Zoeira Cantor Netinho de Paula fez empréstimos com agiota do PCC, diz Ministério Público

Em seguida, a batalha ganha ares internacionais. Na segunda apresentação, a morena interpreta ‘Waiting For Tonight’, de Jennifer Lopez, e a loira dá seu toque em ‘Toxic’, de Britney Spears.

Que horas começa o 'Domingão com Huck' hoje, domingo (23)?

O programa "Domingão com Huck" começa às 15h15, na TV Globo, logo após o "The Masked Singer Brasil".

O "Domingão com Huck" tem apresentação de Luciano Huck, direção-geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.