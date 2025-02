Sheila Mello e Scheila Carvalho duelam na ‘Batalha do Lip Sync’ do Domingão com Huck

Sheila Mello e Scheila Carvalho, as eternas loira e morena do ‘É o Tchan!’, formam a dupla que vai duelar na 'Batalha do Lip Sync', quadro do ‘Domingão’ de Luciano Huck, neste domingo (23).

A aparição das musas do grupo de pagode baiano no dominical foi divulgada pela Rede Globo. As sheilas também apareceram em um vídeo mostrando os bastidores dos ensaios para a batalha.

“Oi, gente pra dar uma notícia pra vocês. Vai dar sheilas", convidou Mello. Já Carvalho apareceu, bem-humorada, brincando sobre a competição: “Estou super preparada, tive várias aulas de dança. Me aguarde porque a Mello tá no papo.”

Tributo ao axé music

As ex-bailarinas encaram, na primeira de duas rodadas do quadro, um tributo especial aos 40 anos do axé music brasileiro, um dos gêneros que elas próprias ajudaram a construir. Na primeira etapa, Scheila Carvalho faz sua homenagem dublando o clássico ‘O Canto da Cidade’, de Daniela Mercury. Já Sheila Mello dubla a inesquecível “Vamos Abrir a Roda", da artista Sara Jane.

Em seguida, a batalha ganha ares internacionais. Na segunda apresentação, a morena interpreta ‘Waiting For Tonight’, de Jennifer Lopez, e a loira dá seu toque em ‘Toxic’, de Britney Spears.

Outro convidado do Domingão com Huck deste domingo é o cantor Dilsinho, cantando com a plateia e os convidados do programa. Já no quadro 'O Domingão Tá Vendo', o elenco bate um papo com o eliminado da semana do BBB, Matheus.

A atração exibe ainda uma nova partida do ‘The Wall’, com as jogadoras de Belo Horizonte (MG), Gleice e Edileni.