Filha de Heloisa Perissé viraliza com o 'trap do trepa trepa' e música é aposta de hit do Carnaval

Nos últimos dias, uma música de Luisa Perissé, filha da atriz Heloisa Perissé, viralizou nas redes sociais, em especial no Tik Tok. A atriz estava participando com a mãe do podcast de Flávia Alessandra e de Giulia Costa, também mãe e filha, quando cantou pela primeira vez o “trap do trepa trepa”.

“Luisa é palhaça e agora quer se lançar, está fazendo música que você não tem ideia. Quer se lançar como MC Perisseta. Já disse que se ela se lançar assim, eu deserdo ela", falou Heloisa, na ocasião, aos risos.

A música caiu no gosto dos usuários das redes sociais, já virou fantasia e tá sendo aposta para música do Carnaval 2025. Famosos como Julitte também já apareceram cantando a canção.

“Eu vou rir muito se depois de todos os cantores se estapearem, gastarem milhões, lançarem EP, clipe, música, jingle e o caralh* para, no final, a música do carnaval ser o trap do trepa trepa gravado em um podcast e viralizado em 30 segundos de Tik Tok”, escreveu uma pessoa no X. Luisa também já cantou a música com o Dennis DJ após fazer sucesso na internet.

A atriz é fruto do relacionamento de Heloísa com Lug de Paula, o ator que fazia o personagem Seu Boneco, na Escolinha do Professor Raimundo. Ou seja, ela é neta de Chico Anysio.

Como Lug vive atualmente recluso em Florianópolis e abandonou a fama por não gostar de trabalhar com TV, Luisa aparece mais com a mãe. As duas, inclusive, apresentam o programa “Desencontro de Gerações”, no GNT.