William Bonner revela que foi colega de faculdade de Marcelo Rubens Paiva: 'conheci Eunice'

William Bonner, de 61 anos, revelou, durante participação do ‘Altas Horas’ deste sábado (22), que foi colega de classe de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro ‘Ainda Estou Aqui’, que inspirou o filme brasileiro que concorre a três estatuetas no Oscar do próximo domingo (2).

“Eu conheci Eunice Paiva (mãe de Marcelo, interpretada por Fernanda Torres no filme). Frequentei a casa do Marcelo para fazer trabalhos de faculdade”, disse o editor-chefe do Jornal Nacional.

Bonner e Marcelo estudaram juntos na ECA (Escola de Comunicações e Artes) da Universidade de São Paulo (USP), no início dos anos 1980. “Em 1982, foi nosso primeiro ano. Somos contemporâneos”, relembrou o apresentador.

“O filme é incrível, quem não viu ainda deveria fazer isso quanto antes porque é um sério candidato a ser premiado, não gosto de ver filme depois que ganhou o Oscar, prefiro ver antes”, recomendou Bonner, que, na metade do curso, optou por Publicidade, enquanto Marcelo escolheu Rádio e TV.

Elenco orgulhoso

Bonner compartilhou a lembrança ao ouvir outro convidado do programa de Serginho Groisman falar sobre o filme: Humberto Carrão, que interpreta o jornalista Felix no longa dirigido por Walter Salles.

O ator conta que o elenco tem vibrado a cada nova conquista de ‘Ainda Estou Aqui’: "com todas essas grandes notícias do filme, constantemente eu volto e converso com eles. Tá todo mundo muito orgulhoso nos nossos grupos de contato”.

“É um privilégio muito grande como ator poder estar no meio daquela equipe, daquele elenco. Todos que fizeram parte perceberam que a gente estava participando de algo muito poderoso. Então todo mundo quis estar ali”, refletiu Humberto.