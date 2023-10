Atriz Suzanne Somers morre de câncer um dia antes de completar 77 anos

A atriz Suzanne Somers, que interpretou a personagem Chrissy Snow na série “Um é Pouco, Dois é Bom e Três é Demais” (1977-1984), faleceu na manhã desse domingo (15), aos 76 anos. Ela faria 77 nesta segunda-feira (16). A notícia foi confirmada pelo assessor da norte-americana. “Ela sobreviveu a uma forma agressiva de câncer de mama por mais de 23 anos”, informou R. Couri Hay ao site Page Six.

De acordo com o assessor, a família da atriz havia planejado se reunir com ela nesta segunda e celebrar seu aniversário. “Em vez disso, eles celebrarão sua vida extraordinária e agradecerão aos milhões de fãs e seguidores que a amaram profundamente”, explanou.

“Na hora do adeus, Suzanne estava cercada pelo seu amoroso marido, Alan, o seu filho, Bruce, e a sua família”, acrescentou.

O velório e o enterro estão marcados para esta semana e serão restritos a familiares. No próximo mês, eles farão um memorial em homenagem à artista.

Suzanne Somers foi diagnosticada com câncer de pele aos 30 anos; aos 50, descobriu um câncer de mama. Desde então, tentava se curar da doença.

Carreira

Outro trabalho de destaque da atriz foi na sitcom "Step by Step". Destaque na década de 1990, a série trouxe a artista como Carol Foster Lambert, a matriarca de uma grande e confusa família. A série durou sete temporadas.

Em paralelo com a popular carreira na TV, Somers também enriqueceu com a "loucura" do fitness na década de 1990, e escreveu mais de 25 livros sobre o assunto. Mãe aos 19 anos e com três netas, era casada desde 1977 com Alan Hamel, apresentador, produtor e empresário que conhecera quase uma década antes quando trabalhava no concurso "The Anniversary Game".