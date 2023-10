Diego Alemão deixa o Brasil para tratamento de desintoxicação nos Estados Unidos

Após 16 dias de internação em clínica de reabilitação, o ex-BBB Diego Bissolotti Gasques, mais conhecido como Diego Alemão, partiu rumo à Califórnia, nos Estados Unidos, em busca de um tratamento especializado. O objetivo do campeão do Big Brother Brasil (BBB) 7 é tratar a dependência química.

A notícia foi confirmada pelo advogado de Alemão, Jeffrey Chiquini, nesse domingo (15), no Instagram: “Com autorização médica, decidimos dar início ao tratamento específico de desintoxicação nos Estados Unidos, conhecido mundialmente por ter as melhores clínicas de reabilitação”, afirmou.

Jeffrey Chiquini ressaltou que esteve no local para verificar os ambientes, profissionais e métodos de trabalho da clínica.

Legenda: Advogado compartilhou as informações nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Apesar da viagem, tudo indica que o ex-BBB não deve abandonar o Brasil. Após conclusão da primeira parte do tratamento, Diego Alemão planeja seguir com a recuperação no País.

Veja também

O advogado ainda fez questão de tranquilizar os fãs: “Em breve, Diego Alemão estará saudável novamente”, destacou. “Em relação ao processo, estamos enfrentando a verdade e rebatendo as inverdades. A realidade dos fatos, sem precipitação e emoções, está sendo demonstrada e será provada. Tudo está sendo devidamente elucidado”, adicionou.

Em publicação no Instagram, Alemão pediu "desculpas à família, aos amigos e principalmente à imprensa". "Chego ao um novo mundo, com coragem, cuidado e esperança! Dias melhores estão por vir. Agradeço aos meus fãs pela compreensão, carinho e apoio neste momento difícil. Amo vocês", disse o ex-BBB.

Prisão

O famoso chegou a ser preso por porte ilegal de arma nas ruas de Ipanema, no Rio de Janeiro, em 26 de setembro. De acordo com testemunhas, ele estava alterado, com uma arma, ameaçando atirar nas pessoas. Menos de 24 horas depois, ele pagou fiança de R$ 4 mil, foi solto e, posteriormente, revelou que tem tratado a dependência química.

Diego Alemão ganhou estrelato após a polêmica participação no BBB7, que ficou marcada pelo trisal formado entre ele, Fani Pacheco e Iris Stefanelli. Hoje, ele tem 42 anos e trabalha como empresário no ramo imobiliário.