Quem ganhou a prova do Lampião? Saiba quem venceu a prova deste domingo (15)

O peão Radamés Martins Furlan venceu a Prova do Lampião realizada neste domingo (18), em "A Fazenda 15", da TV Record. Radamés e Henrique Martins, parceiros desde o início do reality, completaram o desafio em menor tempo.

Apenas Jenny Miranda, Marcia Fu e Radamés entraram na disputa — cada um com um ajudante. Radamés escolheu Henrique, Marcia jogou com Lucas Souza e Jenny, com Rachel Sheherazade.

Na prova de memória, o peão precisou decorar imagens exibidas e quais deveriam ser colocadas, na ordem certa, em um painel. O participante principal ficou em uma prancha que ficava na vertical para ver as imagens e na horizontal no restante do tempo. Jenny ficou tonta e desmaiou ao final da prova.

Conforme explicado pela apresentadora Adriane Galisteu, as duplas perdedoras — Jenny, Rachel, Márcia e Lucas — foram para a Baia, e um desses participantes estará na próxima Roça.

Mas Radamés poderá mudar esse quadro, pois um dos poderes que ele ganhou ao vencer a prova é justamente trocar um dos indicados à roça por outro peão — menos o indicado pelo Fazendeiro.

Esse poder foi decidido pelo público e anunciado aos espectadores por Galisteu antes da prova. O outro poder será revelado na terça-feira (17), com a formação da roça.