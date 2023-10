Quem saiu de 'A Fazenda'? Veja como foi a terceira eliminação do reality show

A cantora Cariúcha foi a terceira participante eliminada de "A Fazenda" 2023. Ela deixou o reality show na noite dessa quinta-feira (12), após receber o menor número de votos do público: 9,74%. Com o resultado, que confirmou a enquete do Diário do Nordeste, Márcia Fu e Shay se salvaram.

Na passagem pelo programa, a garota da laje ofereceu alívio cômico à sede, enquanto protagonizou discussões intensas, principalmente com Raquel Sherazade.

A artista foi parar na terceira roça desta edição de "A Fazenda" após ser indicada pela fazendeira Jaquelline Grohalski.

FORMAÇÃO DA ROÇA

Na terça-feira (10), a toda-poderosa da semana Grohalski indicou Cariúcha para a primeira cadeira da berlinda. Então, Márcia Fu foi a mais votada da casa e puxou Shay da baia.

O poder laranja, dado por Lucas Souza, vencedor da Prova de Fogo, suspendeu o resta um e permitiu que Sheherazade escolhesse dois peões, que não estava na roça, para serem votados pela casa, que decidiu quem devia ocupar o quarto e último banco da berlinda. Ela optou por Yuri e Simioni, e o primeiro foi o preferido entre os competidores para ir para a zona de eliminação.

Por levar a pior na ocasião, o modelo pôde vetar Shay da Prova do Fazendeiro. E, na quarta-feira (11), Yuri venceu a competição e se livrou da berlinda.