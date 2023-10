Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio anunciam gravidez do primeiro filho: 'Estamos muito felizes'

A atriz Fernanda Paes Leme anunciou, nesta quinta-feira (12), que está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio. A informação foi revelada em uma postagem dela nas redes sociais.

Na publicação, a artista compartilhou uma sequência de fotos ao lado do noivo, com o cachorro do casal e também uma imagem do ultrassom do bebê.

Fernanda Paes Leme Apresentadora e atriz Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha. Nos últimos 3 meses refletindo, planejando, ainda não acreditando e sonhando com o que o futuro reserva para gente... Seja o que for, vamos juntos, tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial."

Nos comentários, amigos famosos dela, como as apresentadora Giovanna Ewbank e Tatá Werneck, além da cantora Ivete Sangalo e as atrizes Maísa e Camila Queiroz, parabenizaram a artista pela novidade.

Legenda: Bebê já estaria com cerca de três meses Foto: Reprodução/@fepaesleme via Instagram

'Luto invisível'

Esta não é a primeira vez que a atriz engravida do companheiro. Há quase dois anos, Fernanda sofreu um aborto espontâneo. Em uma entrevista ao podcast "Mil e Uma Tretas", ela revelou que, no fim de 2021, após retirar o DIU que usava como método contraceptivo, descobriu que estava grávida do companheiro, mas acabou perdendo o bebê, pouco tempo depois.

Na mesma ocasião, ela comentou que a experiência foi "dolorosa" e sentiu dificuldade em lidar com o que classificou de "luto invisível".