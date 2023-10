Veja 10 famosos que já se posicionaram sobre a tentativa de proibição do casamento homoafetivo

A aprovação do projeto de lei 580/07, que visa proibir o casamento homoafetivo no Brasil, pela Câmara dos Deputados, tem gerado revolta entre alguns famosos. Através das redes sociais, alguns deles se posicionaram contra o PL.

“Retroceder pra quê? Já não bastam as muitas guerras por conta do ódio, vai se construir uma por causa do amor? O bom mesmo é amar e ser feliz!” disse a cantora Ivete Sangalo em uma postagem no Instagram.

“Tantas coisas horríveis acontecendo no país e a maior preocupação é se gays podem ou não se casar, que retrocesso”, desabafou Pabllo Vittar em seus stories.

Também nos stories, a pernambucana Duda Beat já havia convocado a classe artística para demonstrar apoio contra o polêmico projeto: “Quero convidar para dar visibilidade a esse assunto que é um completo absurdo”.

Gaby Amarantos também se indignou. “Manaus sem ar, seca na Amazônia, mas o que incomoda é o amor do outro? Vamos continuar lutando para não perder nenhum direito. Toda minha solidariedade à comunidade LGBTQIAP+. Não passarão” disse a cantora paraense.

Já Juliette trouxe uma perspectiva jurídica à sua reflexão. “Isso é inconstitucional, vai contra tudo que nosso Direito coloca. Não é sobre religião ou opinião. Nós como sociedade temos que ser resistência e acreditar na resistência política”, disse.

“É muita sacanagem a gente estar aqui em 2023 com uma votação ridícula dessas. Isso é o conservadorismo querendo mostrar poder é? Só pode. Não faz o menor sentido”, indagou a cantora Marina Sena.

Glória Groove, por sua vez, compartilhou uma foto rara ao lado do marido, o artesão Pedro Luis Lopes, e aproveitou para desabafar: “O meu sonho é ter paz e segurança ao lado do amor da minha vida. O meu sonho é ver minha nação livre da intolerância. O meu sonho é que não exista mais o ódio e a hipocrisia em nome de Deus, que representa o próprio amor”.

“São mentes ignorantes que usam religião para esconderem seus preconceitos e falas abomináveis”, escreveu Brunna Gonçalves, também ao publicar uma foto com a esposa, Ludmilla.

Nem só artistas da música se posicionaram. O ator Reynaldo Gianechini compartilhou a mesma ilustração que Ivete, onde se lê que “aceitar ou não o casamento gay deve ser uma escolha apenas de quem foi pedido em casamento”.

Em entrevista a um podcast, Felipe Neto se disse triste. “É o Congresso mostrando exatamente o que ele é, o que ele representa. É um recado”, desabafou.

Já o apresentador Luciano Huck usou X (ex-twitter) para seu posicionamento. “Tantos espaços onde o Estado deve estar presente e atuante, por que retroceder pra onde ele não tem nada a acrescentar?”, provocou.

O projeto

O PL 580/07, aprovado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, visa proibir qualquer união de pessoas do mesmo sexo e as caracteriza como “relações patrimoniais”.

Na prática, a união homoafetiva, entraria então em um novo dispositivo legal, “a fim de permitir que pessoas do mesmo sexo possam, exclusivamente para fins patrimoniais, constituir união homoafetiva por meio de contrato”.

A proposta de lei quer que as partes de uma união homoafetiva sejam consideradas “contratantes”, e a união denominada como “contrato” e não como “casamento” e “união estável”, dispositivos que ficariam restritos a relações heterossexuais.

O texto agora segue para as comissões dos Direitos Humanos e Constituição e Justiça da Câmara.