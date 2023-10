Mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia diz que vai protestar contra veto à união homoafetiva

A mãe do humorista Paulo Gustavo, Déa Lúcia, afirmou que está indignada com a aprovação de projeto de lei que proíbe a possibilidade de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil.

"Eu estou indignada porque esses deputados, com tanta coisa para eles se preocuparem no país, com a saúde, com grandes projetos, com roubalheiras de dinheiro, eles estão preocupados com o amor", disse em suas redes sociais. Déa afirmou que pretende protestar em Brasília na próxima votação.

A proposta foi aprovada na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, da Câmara dos Deputados, na última terça-feira (10).

"Amor não tem sexo. Amor é amor. É afeto. Pode homem com homem, mulher com mulher, não importa. Se eles se amam e vão construir uma família, isso não prejudica em nada nosso país. Mas a falta de dinheiro, de escola, de verba e de vergonha na cara, prejudica", afirmou a mãe de Paulo Gustavo.

Déa Lúcia já havia se posicionado outras vezes contra a proposta em suas redes sociais. Paulo Gustavo, morto em 2021 vítima de Covid-19, era casado com o médico Thales Bretas, com quem teve dois filhos.