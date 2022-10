Fernanda Paes Leme revela ter sofrido aborto espontâneo no fim de 2021: 'processo doloroso'

A atriz Fernanda Paes Leme, de 39 anos, revelou, nessa segunda-feira (3), ter sofrido um aborto espontâneo no ano passado. A apresentadora relatou ter receio de falar sobre o assunto publicamente, por ser algo íntimo, mas decidiu se abrir sobre como viveu o luto no canal "Mil e Uma Tretas", do YouTube.

"Acho que as pessoas devem estar pensando 'o que a Fepa está fazendo aí?' É difícil a gente falar sobre determinados assuntos. Se é difícil passar, falar é mais ainda. Vou chorar com certeza", começou a artista na atração comandada por Thaila Ayala e Julia Faria.

Em seguida, Fernanda detalhou que apenas poucas pessoas próximas sabiam sobre a perda. Ela disse que, inicialmente, pensou em não falar sobre no programa, mas visando ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo, decidiu abordar o tema.

Fernanda Paes Leme Atriz "O aborto é uma perda invisível. É um luto que você vive, de algo que você nunca viu a cara. Nem uma peça, foto, nada, para você lamentar, o que acontece quando você perde alguém", desabafou emocionada.

Gestação foi uma surpresa

A apresentadora detalhou que a gravidez não foi planejada e que descobriu a condição no fim de 2021, em Salvador, Bahia. "Não estava tentando, não estava querendo naquele momento", explicou.

Segundo ela, a gestação aconteceu após retirar o dispositivo intrauterino (DIU) de cobre que usava como método contraceptivo, devido as fortes cólicas que o objeto provocava.

"Quando tirei o DIU, no mês seguinte, a menstruação não veio. Aí meu peito, já pesado, eu vivendo alguns sintomas de gravidez, sem saber que aquilo estava acontecendo. Decidi fazer um teste", relembrou na ocasião.

O autoteste confirmou a gravidez. Fernanda contou que ficou surpresa e que o companheiro, o empresário Victor Sampaio, ficou feliz ao saber da novidade. "Fiquei em choque. Pensei em elaborar para este ano. Contei para ele [Vitor], e ele ficou mais feliz do que eu", disse.

'Você se sente fracassada'

Quase uma semana após descobrir a gestação, já em São Paulo, a artista teve um sangramento e, ao realizar exames, descobriu haver perdido o bebê.

"Vem todo o outro lado, porque a primeira pessoa a descobrir é você, quem tem que contar para as pessoas é você, para as poucas pessoas que sabiam, e você tem que administrar a sua dor e a do outro. As pessoas chegam e falam para você que é normal, mas não é, pode ser comum", desabafou.

A forma como as pessoas tentaram consolar a atriz, ao tentar amenizar a perda afirmando ser "melhor assim" a deixou triste. "Na verdade, você só precisa de apoio e um abraço", detalhou.

Engravidar não estava nos planos de Fernanda, que acreditava que a maternidade não era para ela. No entanto, após o episódio, essa percepção mudou.

"Fiquei muito mal, porque vi ali que queria ser mãe, porque antes achava que não queria. Descobri ali que eu queria. Foi uma perda muito solitária", contou ela, que chorou ao contar a recordar o aborto.

Fernanda Paes Leme Atriz "É um processo doloroso, você se sente fracassada. As pessoas falam que eu vou ter outro, mas é que eu perdi aquele", desabafou.

