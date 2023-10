Após marido sair da UTI, esposa de Roque dança em vídeo para comemorar

Gonçalo Roque, o eterno assistente de palco do Silvio Santos, saiu da UTI do Hospital São Luiz, no Itaim Bibi, em São Paulo. E, para comemorar o fato de que o marido espera alta hospitalar para esta sexta-feira (13), sua esposa, Janilda Nogueira publicou um vídeo dançando no seu Instagram. "Animar a criança um pouco. Danço nada, [é] só para passar o tempo", revelou, enquanto tentava comemorar com o companheiro.

“Em Aparecida, há um mês, agradecendo por tudo e pelos milagres que recebemos. Agradeço também hoje pelo meu Roque ter saído da UTI e já estar no quarto. Amanhã, se Deus quiser, vamos estar em casa. Só agradecer, obrigada, mãezinha”, declarou.

Roque está internado após desmaiar em casa, desde o dia 3 de outubro. À época, Janilda publicou uma foto do assistente de palco no hospital. "Maria passa na frente, proteja o Roque e faça com que os exames dele estejam normais. E pare de nos assustar", escreveu ela na legenda.

De acordo ainda com a esposa, o ex-assistente de palco teve um “probleminha no coração”. No hospital, foi diagnosticado com Covid. “Quero aqui dizer que nosso guerreiro Roque, depois de quase sete meses, depois deste tombo novamente, se encontra no hospital. Bom, até aí todos sabem. Achamos que ontem iríamos para casa, depois do último exame que ele fez, certeza que não ia dar em nada”, contou a mulher, que alimentava esperança de voltar para casa na última segunda-feira (9).