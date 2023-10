Marcos Mion presta homenagem à Nossa Senhora Aparecida no dia da padroeira

O apresentador Marcos Mion homenageou Nossa Senhora Aparecida nesta quinta-feira (12), dia da Padroeira do Brasil, através das suas redes sociais. Segundo o comunicador, que apresenta o "Caldeirão" na TV Globo, a vida que tem hoje é um milagre da santa.

Na emissora desde agosto de 2021, ele revelou que o desejo de trabalhar na casa foi realizado graças à Nossa Senhora. "Foram várias vezes chorando aos seus pés sem entender porque as coisas não aconteciam profissionalmente como eu sonhava e sabia na minha alma que tinham que ser", iniciou Mion na legenda que acompanha a postagem.

"Fiz tudo que eu poderia fazer, não tinha mais nada que eu, como um ser humano, dentro das minhas capacidades, poderia fazer para ganhar meu espaço no fim de semana da Globo. Eu já tinha todos os requisitos, currículo, contratos comerciais, experiência, contatos lá dentro… tudo. E não acontecia. Era trave atrás de trave", continuou.

Conforme disse no texto, tudo mudou quando pediu a intercessão da venerável e tudo aconteceu. "Meu amigo querido Faustão anuncia, depois de mais de 30 anos, que vai pra Band e antecipa sua saída dos domingos", alegou o global, acrescentando que se isso não acontecesse ele não teria conseguido entrar.

Mion disse ainda o motivo pelo qual encerra todos os sábados agradecendo a Aparecida: "Por isso eu acabo todos os programas agradecendo a Ela! Foi meu combinado. Eu ia gritar aos 4 cantos que minha ida para a Globo era obra sua. E aqui o faço novamente".

Na época em que assinou o contrato com a platinada, o ex-MTV fez uma caminhada de 110 quilômetros até o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. Devoto, ele também já esteve no local ao lado da esposa, Suzana Gullo, para agradecer a cura de um câncer de mama da companheira. As informações são do g1.