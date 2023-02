Marcos Mion revela fama de Ana Paula Araújo na TV Globo: 'frozen do jornalismo'

Apresentadora do "Bom Dia Brasil", a jornalista Ana Paula Araújo foi uma das atrações do Caldeirão, na TV Glogo, deste sábado (4). No programa, o apresentador Marcos Mion aproveitou para revelar uma das manias dela nos bastidores do telejornal: ligar o ar-condicionado no máximo.

Por conta disso, ela ganhou um apelido curioso."Gosta do estúdio tão gelado, mais tão gelado, que ela ficou conhecida como a frozen do jornalismo", disse. A referência é ao filme "Frozen - Uma Aventura Congelante", na qual a personagem principal, a princesa Elsa, tem a capacidade de controlar gelo e neve.

A revelação foi feita logo no início da edição, na qual Ana Paula Araújo enfrentou o ator Kleber Toledo no quadro "Têm ou não têm?", na edição deste sábado.

Nele, os participantes precisam descobrir as principais respostas dos brasileiros para cada pergunta, valendo um prêmio de R$ 30 mil.

Mion, inclusive, apresentou Ana Paula Araújo como "a competitiva". "Ela é tão competitiva que não deixa nem criança ganhar", brincou. "Eu sou competitiva mesmo", concordou a jornalista.

Ainda destacando fatos curiosos sobre a âncora do telejornal matinal da TV Globo, Mion contou de uma festa que Ana Paula ganhou na qual o principal destaque era uma das comidas favoritas da apresentadora: coxinha.

"Gosta de coxinha e já ganhou uma festa com 500 coxinhas, tinha mais coxinha do que gente", narrou Mion.