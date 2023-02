Castelo Rá-Tim-Bum terá reencontro do elenco em especial de 30 anos do programa; veja nova abertura

Um especial para comemorar os 30 anos do programa Castelo Rá-Tim-Bum deve levar muitos brasileiros de volta à infância no dia 25 de fevereiro, quando está prevista a exibição na TV Cultura. O elenco se reúne para resgatar os melhores da série que marca gerações.

Para a divulgação do especial, a abertura do programa infantil foi recriada com computação gráfica e modelos em 3D, mas a trilha sonora clássica permanece. As informações foram divulgadas pela editoria Minha Série, do Tec Mundo.

Confira o teaser:

A @tvcultura recriou a abertura de Castelo Rá-Tim-Bum para um especial de 30 anos das gravações com a presença do elenco original! pic.twitter.com/Alo79Yg24t — Paulo Pacheco (@ppacheco1) February 3, 2023

O ator Cássio Scapin, que interpreta o personagem Nino, aparece no final da abertura, mas não dá mais detalhes de como vai ser o reencontro.

Parte dos atores e produtores foram vistos juntos em publicações nas redes sociais, além de ações publicitárias. O especial acontece após a partida do ator Sérgio Mamberti, o dr. Victor, que faleceu em setembro de 2021.

Reunião dos atores

O ator Fredy Állan, o Zequinha no programa, compartilhou uma foto ao lado de Pascoal da Conceição, o Doutor Abobrinha, Angela Dip, a repórter Penélope, Patrícia Gaspar, a Caipora, Fabiana Prado, a fada Lana e Álvaro Petersen Jr., o Gato Pingado. Também estavam outros personagens e integrantes da produção.

A publicação, contudo, foi apagada na manhã deste sábado (4). Antes disso, parte do elenco apareceu numa campanha publicitária. Cinthya Rachel, a Biba, e Cássio Scapin apareceram na peça.

Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos

O programa infantil foi roteirizado em tom lúdico e inovador em que aspectos culturais e educativos eram compartilhados na programação diária. Isso fez com que a TV Cultura tivesse uma audiência não atingida até então.

As primeiras gravações começaram em 1993 e o Castelo Rá-Tim-Bum permanece na mente do público. O especial ainda não tem horário divulgado para a exibição.

Legenda: Abertura foi recriada com computação gráfica Foto: Reprodução/TV Cultura

Existe a expectativa da participação Luciano Amaral, o Pedro, Rosi Campos, a bruxa Morgana, Eduardo Silva, o Bongô, e Henrique Stroeter, o cientista Perônio.