Com Dr. Victor, Sérgio Mamberti realizou o sonho de educar gerações de brasileiros

Em 65 anos de carreira, Sérgio Mamberti (1939-2021) brilhou no teatro, cinema, televisão e streaming. Trafegando do drama à comédia, deu vida a inúmeros personagens icônicos. A morte do ator paulista nessa sexta-feira surpreendeu toda uma geração que cresceu assistindo "Castelo Rá-Tim-Bum".

Dr. Victor

Foi na série exibida durante os anos 1990 que Mamberti criou um de seus papeis mais populares, o Dr. Victor. Conhecido pelo bordão "Raios e Trovões!", o poderoso feiticeiro é até hoje lembrado por um público com diferentes faixas etárias.

Em junho de 2021, o ator participou de um bate-papo ao vivo pelo canal de YouTube da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Na ocasião, o artista conversou com Ricardo Barberena e Dirceu Alves Jr. acerca do livro autobiográfico "Sérgio Mamberti: senhor do meu tempo".

Magia educativa

A conversa adentrou vários momentos na trajetória do veterano. E o querido Dr. Victor também fez parte da entrevista. "O 'Castelo Rá-Tim-Bum', desde o início, assumiu uma importância na sociedade brasileira porque atravessou gerações", defendeu o artista.

Legenda: Dr. Victor (Sérgio Mamberti), Morgana (Rosi Campos), Zequinha (Freddy Allan), Nino (Cássio Scapin), Biba (Cinthya Rachel) e Pedro (Luciano Amaral)

Sérgio Mamberti já tinha um histórico de trabalhos anteriores com a TV Cultura. Entre eles, foi apresentador do "Curumim", atração voltada às crianças em idade pré-escolar que foi ao ar em 1981. Afinal, qual a origem do Dr. Victor?

No universo de "Rá-Tim-Bum", Victor Astrobaldo Stradivarius Victorius é tio do atrapalhado Nino (Cássio Scapin). Ele é um poderoso feiticeiro, considerado amigo das máquinas, animais e crianças.

Victor tem alguns milênios de idade, o que lhe proporcionou conhecer figuras históricas. Entre elas, o grande mago foi amigo pessoal de Leonardo da Vinci. Logo no primeiro episódio da obra é revelado que Victor possui 3000 anos.

"Castelo Rá-Tim-Bum" foi transmitido entre 1994 e 1997. A telessérie também rendou livros, peças teatrais e exposição. Em 1999, a produção chegou às telonas com "Castelo Rá-Tim-Bum, o filme", dirigido por Cao Hamburger.

Emoção

Durante a entrevista, Mamberti explicou que por conta do Tio Victor, era bastante comum crianças e adultos se emocionarem quando o viam. "O Dr. Victor passou a ser meu alter-ego e formou várias gerações. Talvez, seja o personagem mais bem realizado por mim", defendeu.

Dr.Victor, segundo o intérprete, simbolizou a concretização de um projeto educativo completo. "Ele realizou esse sonho e esse contexto de educação, cultura e comunicação. Aliada a uma profunda emoção. Era uma satisfação imensa", descreveu o ator.