Bruno Gaga é acusado de assédio por internautas após tentar beijar Gabriel Santana

O BBB Bruno Gaga está sendo acusado de assédio pelos internautas após a festa da última sexta-feira (3). O brother tentou beijar o ator Gabriel Santana diversas vezes, mesmo com indicações de desinteresse.

Nas redes sociais, fãs do programa compartilharam vídeos que mostravam Bruno tentando beijar Gabriel em vários momentos. O ator, que ficou com Sarah Aline na festa, se esquivou todas as vezes das investidas.

Gabriel se mostrou visivelmente incomodado e chegou a reclamar com colegas de confinamento. "Me agarrou a noite toda, porra", desabafou.

Cobrança de posição

Internautas estão cobrando uma posição do programa. "Alô, @bbb, isso aqui do Bruno Gaga com o Gabriel Mosca é assédio, hein?! Nada vai ser feito? Imagina se fosse um dos homens com uma das meninas... ultrapassou os limites do aceitável", cobrou um.

A página oficial de Bruno chegou a publicar um posicionamento sobre a situação.

"Bruno passou dos limites ontem. Como ele disse, 'ele está vivendo um sonho' e acabou excedendo muito o nível de bebida alcoólica, o que resultou no comportamento inconveniente durante toda a madrugada", publicou.

Até o momento, nem a produção do BBB23 nem a rede Globo se posicionaram sobre o caso.