Festa do BBB 23 ontem teve Gabriel Santana fugindo de Bruno e beijando Sarah; veja detalhes

As festas no 'Big Brother Brasil' 23 continuam rendendo madrugadas agitadas. Desta vez, após as apresentações de Menos é Mais, Simone Mendes e Felipe Araújo, os brothers e as sisters da edição entregaram um possível novo casal, choro, gritaria e confusão.

Teve até participante que, com medo de ir ao Paredão no domingo (5), se antecipou e começou a se despedir dos amigos de confinamento. Vamos relembrar.

Bejio na mão de backing vocal

Ainda nos shows, ao fim da apresentação de Simone Mendes, que celebrou o início de sua carreira solo, Bruno Nogueira, conhecido como Bruno 'Gaga', se empolgou e beijou a mão de um dos backing vocals da artista.

A atitude incomodou Fred Nicácio, que aproveitou uma conversa com os aliados do quarto Fundo do Mar para alfinetar o atendente de farmácia: "Ridículo isso. Queima o filme da classe inteira", disse o médico.

Puxando o saco?

Quem também esteve "na boca do povo" foi Amanda. Isso porque Key Alves contou para Nicácio que a sister mudou de comportamento com ela após a liderança de Gustavo, como se quisesse forçar uma intimidade que ambas não têm. "Ela [Amanda] veio, falou comigo, puxou meu saco, saiu e foi direto no Cowboy. Nem disfarçou. Cê tem noção?", desabafou a jogadora de vôlei.

"Ela falou que ama vocês?", perguntou Fred. "Sim, ama a gente. Ficou grudando assim no meu ouvido e eu 'sai'. Como é que pode? Bicha, puxando o saco. Falei: 'Mano, não é possível que esse povo tá fazendo isso, não'. Tão com tanto medo assim?", terminou Key.

Horas depois, preocupada com a aliada, Bruna Griphao conversou com a amiga sobre a aproximação com o casal 'Guskey'. "Para de tentar se conectar com o Cowboy e com a Key, soa falsidade. Nessa situação, parece só que você tá querendo fugir do Paredão", aconselhou a atriz.

Rejeição?

Um dos primeiros beijos trocados no BBB 23 foi entre Fred Nicácio e Gabriel Santana. No entanto, depois disso, o médico disse ter se arrependido de ter beijado o ator. Mas, não parece que foi exatamente assim.

Na festa desta sexta (3), Nicácio quis ficar de novo com Gabriel, mas 'Mosca' já não tinha mais interesse no doutor. "Ou vai, ou racha. Enche a cara de cachaça e fica se insinuando? [...] Demos um beijo de festa, massa, beleza. Eu me incomodei. Não invado o espaço de ninguém", desabafou Fred para Bruna.

Legenda: Fred Nicácio se incomodou com a postura de Gabriel Santana. Foto: Reprodução/Globo

A atriz, depois, foi conversar com Gabriel para entender o lado dele. "A gente se pegou, foi maneiro, tudo certo. Mas eu não sinto por ele o que acho que ele sente por mim", disse o também ator. "Se você não tá nessa intenção de ficar com ele, não vale o flerte. Porque aí você vai mexer com ele, com o relacionamento dele...", continuou a loira.

Pouco tempo depois, Gabriel beijou Bruno 'Gaga' e Sarah Aline.

'Despedida' da Amanda

Com medo de ir para o Paredão, Amanda foi se despedir de Antônio 'Cara de Sapato', sua dupla desde o início do programa. "Deixa eu falar uma coisa pra você. Pode ser que eu saia na semana que vem", ela começou.

Legenda: Amanda acha que será eliminada nessa semana. Foto: Reprodução/Globo

"Para com isso, Amandinha, cê tá doida? Não fala agora. Amanhã você me fala", respondeu Sapato, querendo encerrar a conversa de uma maneira gentil. "Independente de alguma coisa, saiba que eu gosto muito de você", prosseguiu a médica. "Sei disso", garantiu o lutador.

'Mosca' foge de 'Gaga'

Gabriel Santana, o 'Mosca', passou quase a noite toda desviando, literalmente, das investidas de Bruno 'Gaga'. Os dois ainda dançaram juntos, mas rapidamente acabou. Mais tarde, 'Gaga' quis que 'Mosca' dormisse com ele, mas o ator se recusou.

"Ele [Gaga] tentou me beijar a noite inteira", reclamou Gabriel para Marvvila.

Novo casal?

Após beijar 'Gaga' e recusar Nicácio, 'Mosca' investiu em Sarah, sua dupla. Os dois deram o primeiro beijo ainda dentro do quarto Fundo do Mar, mas depois continuaram juntos na festa. Foram até dormir juntos.

Legenda: Gabriel Santana e Sarah se beijaram a festa toda. Foto: Reprodução/Globo

Choro de Fred

Fred Desimpedidos se emocionou ao ouvir a música 'Funk do Pão de Queijo' e lembrar de seu filho, Cris, com a ex-esposa Bianca Andrade, a 'Boca Rosa'. "É a música do meu filho", disse o influenciador, antes de se abaixar e chorar. Ele foi consolado por Amanda e Marvvila, que estavam na pista de dança.

'Resenha' em quartos incomoda

Depois da festa, Bruno 'Gaga' entrou nos quartos gritando e jogando roupas sujas alheias para cima, para puxar uma "resenha". A atitude do brother foi reprovada pela maioria dos participantes, incluindo Aline, Marvvila e Ricardo, o 'Alface'.

"Aqui a casa é de todo mundo, cada um tem seu jeito", argumentou Ricardo. "Você acha que eu tô errado?", rebateu Bruno.