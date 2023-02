Quem ganhou o Poder Curinga do BBB hoje (3)? Veja como foi a dinâmica

A sister Paula arrematou o Poder Curinga da semana no BBB 23. Na manhã desta sexta-feira (3), no momento do Raio-X no confessionário, a ex-participante da Casa de Vidro deu o maior lance de estalecas da casa e ganhou o poder de escolha.

Seguindo a dinâmica do jogo nesta semana, já anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt, o Big Fone vai tocar nos próximos dias antes do Paredão e quem atender indica duas pessoas. Dona do Poder Curinga, Paula vai escolher, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem se salvará do Paredão.

Legenda: Semanalmente, os brothers concorrem ao Poder Curinga, dinâmica que irá movimentar a votação do domingo Foto: Reprodução/Globoplay

