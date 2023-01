Marcos Mion tieta Backstreet Boys e posa como sexto integrante do grupo em foto

O apresentador do Caldeirão, Marcos Mion, tietou o grupo Backstreet Boys, que fez shows em São Paulo neste fim de semana. As informações são da Revista Quem.

Ao pedir para tirar uma foto com o quinteto, Mion sugeriu que ele posasse junto com os artistas como se o apresentador fosse o sexto integrante da banda.

"Vamos fazer como se eu fosse o sexto backstreet boy?", disse Mion ao grupo. Howie, um dos integrantes, prontamente respondeu que sim, de acordo com o apresentador.

"Meu coração pulou uma batida. E, de repente, as milhões de imitações, clipes imaginários e vezes que cantei em frente ao espelho viram as mãos reais do Nick Carter de um lado, do Kevin Richardson do outro. Num movimento automático o Aj, Brain e Howie D se posicionaram em 3/4 e eu ainda tive tempo de dar uma risada de pura alegria. Zerei a vida mais uma vez!", disse Mion.

O apresentador ainda tentou entrevistar o quinteto, mas não conseguiu. Em seu antigo programa na TV Record, Mion já havia entrevistado Nick.