Xuxa revela suposto dom da mediunidade e detalha previsões que já fez

A apresentadora Xuxa Meneghel, 60 anos, surpreendeu os fãs com revelação de que é sensível à espiritualidade e revelou situações em que teve contato com a sua mediunidade. Este lado, até então desconhecido da loira, veio à tona durante entrevista concedida por ela ao site da Caras Brasil e publicada nesta quinta-feira (12).

"Minha irmã morreu agora em janeiro, de domingo para segunda e, de sexta para sábado, eu sonhei que eu estava em um lugar com meu irmão Cirano, meu pai, minha mãe e a minha irmã. Eu falei: 'Que estranho, ela não pertence a esse lugar, o que ela tá fazendo aqui'. Eu usei essa expressão, fiquei olhando como se eu tivesse olhando só pra minha irmã e, aí passaram-se quase dois dias, ela se foi", comentou.

A famosa destacou que o episódio teve o poder de fazê-la refletir sobre o tema: “Eu não sei, as pessoas que devem entender melhor isso daí, se eu fiz alguma projeção. Enfim, eu quero acreditar e eu acredito, que ela esteja nesse lugar com os meus pais, que a gente vai se encontrar”, disse.

Outros casos

A mãe de Sasha ainda relembrou outros episódios que aconteceram em sua vida e que fizeram aflorar o seu lado sensitivo, como o incêndio do "Xuxa Park" em 2001. Na época, ela gravava mais uma edição, quando o cenário pegou fogo e muitas crianças ficaram feridas. Xuxa enfatizou que chegou a alertar os funcionários da emissora sobre a possibilidade de um acidente no local, mas ela tinha apenas a sua intuição ao seu favor.

"Chamei várias pessoas e comecei a falar: 'Olha, eu tô com pressentimento que alguma coisa vai acontecer. Eu vejo sempre como se fosse uma caixinha de fósforo pegando fogo, então deve ser a nave. E eu comecei a falar, falar e as pessoas rindo", relembrou.

Em outro momento, a apresentadora afirmou que vive uma fase excelente na carreira. Com 40 anos de TV, Xuxa se tornou um patrimônio do público brasileiro e comemora a estreia de um novo filme nesta quinta-feira (12), data em que é celebrado o Dia das Crianças. Ela pode ser vira em “Uma Fada Veio Me Visitar” nos cinemas de todo país e nem pensa em aposentadoria. A artista pensa em sair em turnê pelo Brasil no próximo ano, para a alegria de seus milhares de fãs.