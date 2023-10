Quando Maíra recupera o filho, Rivaldinho, em Todas as Flores? Veja como termina sequestro

A novela Todas as Flores, exibida pela TV Globo na faixa das 23h, deu o que falar com o sequestro de Rivaldinho, filho recém-nascido da perfumista Maíra (Sophie Charlotte). O crime deve movimentar a trama de João Emanuel Carneiro nas próximas semanas.

Vanessa (Letícia Colin) já tinha revelado a ideia do sequestro para Zoé (Regina Casé), que, a princípio, recusou. No entanto, as duas elaboram um plano junto com Galo (Jackson Antunes).

O explorador de crianças invadiu a casa de Judite (Mariana Nunes) e levou o bebê depois de montar um incêndio para conseguir tirar Rivaldinho dos braços de Maíra.

A atriz que dá vida à perfumista emocionou o público com toda a tristeza da atitude.

Nos próximos capítulos, sem notícias de Rivaldinho, Maíra fica preocupada com a possibilidade de o filho ter parado nas mãos da quadrilha de tráfico humano.

Durante uma conversa com Pablo (Caio Castro), que viu Zoé gastando muito dinheiro numa loja, Maíra se desespera e acredita que a própria mãe vendeu o seu filho.

Nesse momento, Maíra garante que bolou um plano para se vingar de Zoé. "Eu vou roubar o dinheiro da Zoé, eu vou encontrar o meu filho e vou me vingar dela", afirma.

Como é o resgate?

Após diversos acontecimentos, Maíra só recupera Rivaldinho na reta final da novela, depois que Rafael (Humberto Carrão) descobre que o menino é seu filho. Então, o presidente da Rhodes arrisca a própria vida para salvar o bebê da quadrilha.

Determinada a fazer de tudo para se livrar do filho da irmã, Vanessa chantageia Zoé e exige que ela venda Rivaldinho para um casal de estrangeiros. Débora (Barbara Reis) também pressiona a vilã a trocar o neto por dinheiro.

Rafael desmascara Vanessa e passa a chantageá-la. Ele descobre o dia, o horário e o local da venda da criança. Depois que Débora entrega Rivaldinho a um casal estrangeiro, o empresário invade o quarto do hotel onde estão os negociadores e ameaça chamar a polícia. Só assim o casal devolve o bebê ao rapaz.

Futuro da família

O mocinho leva o menino para Maíra, que chora ao finalmente reencontrar o filho. Os dois comemoram juntos e juntam a família para dar a notícia. Porém, eles mal perdem por esperar: a perfumista é presa injustamente, acusada de tráfico de crianças.

Todas as Flores, originalmente do Globoplay, é exibida logo após a novela Terra e Paixão.