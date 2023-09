Maíra volta a enxergar em Todas as Flores? Veja destino da personagem na novela da TV Globo

Momentos de tensão marcam o último capítulo da primeira fase da novela 'Todas as Flores', transmitida pela TV Globo e também disponível pela Globoplay. A protagonista Maíra, interpretada por Sophie Charlotte, foi para o centro cirúrgico na tentativa de começar a enxergar. Ela sairá da cirurgia debilitada, ainda em recuperação, mas seu plano de vingança seguirá vivo.

Enxergando apenas parcialmente, em segredo, ela irá manter contato com a mãe, Zoé (Regina Casé), para tentar de descobrir o paradeiro do filho, Rivaldinho, fruto do relacionamento dela com Rafael (Humberto Carrão), criança sequestrada pela avó.

Ao tentar salvar o menino, ela cai em uma armadilha de Zoé e tem o filho arrancado dos braços pelos traficantes de crianças. Para recuperar o bebê e se vingar da vilã, Maíra invade o apartamento da mãe se passando pela irmã. Na ação, ela rouba todo o dinheiro da madame com a ajuda de Pablo (Caio Castro).

"Eu preciso encontrar meu filho. Eu vou usar esse dinheiro para pagar minha cirurgia. Eu sabia que tinha essa possibilidade [de enxergar], meu caso é raro. Tinha a possibilidade cirúrgica, mas eu não tinha o dinheiro", disse ela para Judite (Mariana Nunes).

"Eu andei me informando, e com a ajuda do Pablo, eu encontrei um médico disposto a me operar mesmo sendo uma cirurgia difícil. As chances de não dar certo são grandes, mas eu preciso tentar. Eu não tenho tempo para ponderar, eu quero justiça. Eu vou me aproximar da Zóe sem que ela saiba de nada", completou a protagonista.

O médico, então, explica que ela precisa de ajuda até que a percepção dela melhore, e de um tempo de reabilitação, para aprender a lidar com a nova realidade. Com o tempo ela, consegue identificar cor, luz e distância, além de começar a ler.

"É muito complexo, é muita coisa. Dá muita dor de cabeça. É muito assustador, diferente do que eu imaginava", explica ela sobre a recuperação da visão.

A novela de João Emanuel Carneiro vai ao ar de segunda a sexta, na TV Globo, após 'Terra e Paixão'. Todos os episódios estão disponíveis na plataforma de streaming da Globoplay.