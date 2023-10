Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, grava vídeo e deseja feliz aniversário para o pai: 'te amo'

O pequeno Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, encantou a web neste sábado (14), após aparecer em um vídeo desejando parabéns ao pai.

Seguidores do cantor se derretearam com a rara aparição de Léo, e logo deixaram uma série de elogios nos comentários da publicação. "Leozinho uma bênção, fofo demais", dizia um deles.

Veja também

Na legenda do vídeo, a equipe de Murilo deixou um recado representando a família, amigos e a namorada do cantor, Gabi Versiani. "Leozinho invadindo aqui o Instagram do papai para deixar um recado representando todos nós, sua família, Gabi, amigos e equipe. Aquele que é bom em escrever é você, prova disso são suas grandes composições, mas por aqui tentaremos transmitir um pouco do amor que você merece. Dia 14 de outubro de 1995 nasce uma pessoa incrível que veio ao mundo com a grande missão de inspirar através da sua arte", começou.

"Você que tem o coração maior que a cabeça que passa uma alegria contagiante ao sorrir e verdade no seu olhar. Você que será ainda maior do que é hoje em sua carreira, por toda sua dedicação, talento e genialidade. Saiba que você cumpre todos os seus papeis com excelência, pai, filho, namorado, amigo, profissional e todos nós te admiramos muito! Que o seu dia seja cheio de alegrias do início ao fim, e que a felicidade permaneça sempre do seu lado! Que Deus te guarde e ilumine neste seu novo ciclo", finalizou.